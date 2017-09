Devroe geeft meer duidelijkheid over situatie Lombaerts bij Oostende

Devroe denkt dat Lombaerts er wel zal doorkomen. "Over Nicolas is al veel gezegd en geschreven, maar laat me duidelijk zijn: zowel Marc Coucke, Yves Vanderhaeghe als mezelf rekenen honderd procent op hem. Door omstandigheden kwam het er tot nu toe nog niet uit, maar hij maakt progressie en ik ben ervan overtuigd dat Lombaerts nog zijn rol zal spelen binnen onze ploeg."

Siani en Musona

Lombaerts legde vorige week straffe medische testen af terwijl die eerder wat flauwtjes waren door ziekte. Ook Knowledge Musona en Sébastien Siani zitten intussen nog steeds bij de club.

"We maakten er nooit een geheim van dat Siani kon vertrekken als er een goed bod kwam waar alle partijen beter van werden. Het bod van Toulouse was echter vrij vaag en al helemaal niet toereikend. Wat Musona betreft, kwam er ook geen enkel concreet bod binnen."