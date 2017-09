Het sprookje dat Antwerp-speler Hairemans beleefde: "Nu wil ik de komende acht jaar vaste waarde worden"

Hairemans werkte immers exact één dag in de haven van Antwerpen. "Bij Dessel kreeg ik het semiprofstatuut, maar dan moet je wettelijk nog studeren of een jobke hebben. Ik heb dan maar werk gezocht, want we trainden ’s avonds, overdag had ik niks te doen", doet hij zijn verhaal in GvA.

"De interimkantoren heb ik overgeslagen. Zowat mijn hele familie werkt in de haven, dus daar beginnen was makkelijk. En zo stond ik daar plots om zes uur ’s morgens met een lift paletten met bananen uit de boot te halen. Eenvoudig werk, maar toch vermoeiend. Eer die lift uit de boot was en terug… Dan duurt de dag lang hoor."

Overblijver

Maar één dag was voldoende, want ineens hing Patrick Decuyper aan de telefoon. En de rest van het verhaal is bekend. "Ik ben al blij dat ik een van de weinige overblijvers van de kampioenenploeg ben. Maar ik heb altijd gehoopt een vaste waarde te worden in eerste klasse. Dat is nu mijn doel. Ik ben 25 en wil de komende vijf à acht jaar ook een vaste waarde blijven."