Johan Boskamp is diep onder de indruk van Belgische club: "Die kwam als beste uit deze transferperiode"

Slokop was absoluut Antwerp. De Great Old kondigde donderdag de ene nieuwkomer na de andere aan. "Het klinkt gek, maar op een of andere manier komt Luciano D'Onofrio met Antwerp toch weer als beste uit deze transferperiode met al die ex-Standard-mensen", kijkt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg terug.

"Achttien spelers haalde hij en door Bölöni zijn ze heel moeilijk te kloppen. Knap werk van die man, al vind ik het voetbal niet om aan te gluren."

Voor Standard, dat onder meer Raman, Dossevi en Belfodil nog zag vertrekken, is Boskamp minder lovend.

"Een van de grote verliezers in deze transferperiode is Standard. Belfodil en Dossevi waren hun beste spelers! Scholz en Ochoa waren vreselijk tegen Brugge, en van Goreux raakten ze dan weer niet af", maakt de Nederlandse analist de rekening.