'Maestro' Hernan Losada scoort aan de lopende band: "Hopelijk kan ik dit seizoen mijn 100ste goal scoren"

De Argentijn leek even tien jaar jonger, daar op het veld in Roeselare. Mannetjes uitkappen of gewoonweg uit de voeten sprinten, alles lukte bij de spelmaker. En altijd mét overzicht.

Zo kwamen er enkele fantastische acties van zijn voet, met hulp van Alexander Maes en Mohamed Messoudi speelde hij bij wijlen de Roeselaarse defensie tureluurs.

Op naar de Century

Ook qua statistieken was het een uitstekende wedstrijd voor de routinier. "Ik heb mijn 95ste en 96ste doelpunt gemaakt", aldus Losada achteraf. Hij zit al aan vijf dit seizoen. Iets zegt ons dat die vier volgende niet lang zullen uitblijven.