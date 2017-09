Lukaku spreekt over zijn komende partner in crime: "Ik zei tegen Zlatan: 'Jij hebt een missie en ik ga je helpen'"

door Johan Walckiers vanuit Tubeke

door

Lukaku kijkt uit naar samenwerking met Zlatan Ibrahimovic

Romelu Lukaku krijgt na Nieuwjaar er een nieuwe concurrent bij... Of moeten we zeggen, een nieuw maatje? Want Lukaku kijkt uit naar de samenwerking met Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United. "Ik sprak hem in de zomer reeds."