Vertrek Refaelov? Speler twijfelt bijzonder hard, maar moet snel beslissen

Maccabi wil nog een creatieve speler, maar zoekt nu verder de markt af. Refaelov stond niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar Israël, maar twijfelde gisteren nog veel te hard. Maar de lijn is nog steeds niet helemaal verbroken.

De Israëlische transfermarkt is nog drie dagen open en indien Maccabi vandaag geen andere speler vindt, willen ze nog steeds praten met Refaelov. Het standpunt van Club Brugge is hierin niet gekend, want er is nog geen officieel bod binnengekomen.