Prachtgoal, maar Van Acker kon het niet geloven: "We weten nochtans dat Beerschot Wilrijk zo'n 'truuken' heeft..."

Als u hem nog niet gezien heeft, die ingestudeerde vrije trap van Beerschot Wilrijk, dan raad ik u aan om hier eens te gaan kijken. Prachtig gedaan, maar Thibaut Van Acker baalde toch.

"Het is op een lullige manier dat we die tegengoal geslikt hebben. We weten dat ze zo'n truuken hebben en toch lieten we ons verrassen. Na vijf minuten kwamen we op achterstand. Ook al speelden we thuis, tegen een ploeg als Beerschot is dat nooit makkelijk."