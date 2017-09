Sébastien Siani spreekt supporters aan na alle miserie van de nul op vijftien

Sébastien Siani stuurde vanuit interland met Kameroen toch een open brief naar de supporters van Oostende om hen een hart onder de riem te steken. Lees hieronder de volledige brief.

Beste supporters,

Het seizoen is voor KV Oostende op een catastrofale manier begonnen. 0 op 15. Dat is de realiteit.

Mijn teamgenoten, de staff en ikzelf zijn ons zeer goed bewust van deze bijzonder lastige situatie.

Het zijn ook voor ons, spelers, geen ideale werkomstandigheden. Voor velen onder ons is dit een nieuw gegeven.

Als aanvoerder van de ploeg heb ik de tijd genomen om mij even tot jullie te richten.

In de eerste plaats om ons oprecht te verontschuldigen voor deze slechte start. Na enkele schitterende seizoenen, heeft niemand dit verwacht. Niemand zag dit aankomen.

Wij doen er momenteel echt alles aan om het tij te keren en ons opnieuw naar de plaats te brengen waar we thuis horen, bij de (sub)top van het Belgische voetbal.

Maar dat is nu veraf. Laat ons beginnen met die eerste overwinning(en) om zo opnieuw vertrouwen te tanken en te bouwen aan de weg naar boven.

Alleen vraagt dat de medewerking en inzet van iedereen. Van ons, spelers & technische staf, van alle medewerkers. Maar ook van jullie, supporters! We begrijpen jullie ontgoocheling, maar nu hebben we jullie méér dan ooit nodig. Wij beleefden al veel mooie momenten samen. Nu moeten we echt tonen wie KVO is.

En KVO dat zijn niet alleen wij, maar ook onze supporters. We winnen en we verliezen samen. Samen staan we sterk.

Wij waren op het veld niet in onze gewone doen. En ook in de tribunes was het stil, terwijl jullie ons al vaak vleugels hebben gegeven.

Dat kan écht wel het verschil maken in moeilijke momenten.

We rekenen op jullie. Vecht samen met ons. Wij zullen proberen voorop te gaan. Tegen KV Mechelen, AA Gent, KV Kortrijk, Club Brugge.

We zijn echt wel een Weireldploegsje. Laat ons dit nu samen bewijzen. Wij gaan in elk geval alles geven, met volle goesting om de situatie om te keren!

KVO Loves you!!