Beerschot-Wilrijk heeft niet één, maar twéé spitsen (op proef)

Zo weet Gazet van Antwerpen dat Dudu Biton op bezoek is op het Kiel om er mee te trainen met Beerschot-Wilrijk. Hij test zo of hij een nieuwe plek in België kan verwerven, want de Israëliër heeft een verleden bij onder meer Standard en Charleroi.

Church

Ook de 28-jarige aanvaller Simon Church is op test bij de club uit 1B. Hij raakte na een heupblessure bij Roda JC niet meer in de ploeg en is ook een vrije speler.

Church heeft flink wat ervaring in Engeland, bij onder meer Reading en Charlton. Bij die eerste ploeg speelde hij meer dan 100 keer in The Championship.