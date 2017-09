Club Brugge doet het opnieuw na 'zaak Coopman' en legt voorwaarden op aan STVV, Kortrijk en Moeskroen

Club Brugge vraagt extra huurgeld als geleende spelers tegen hen in actie komen, na Zulte Waregem ook aan Moeskroen, STVV en Kortrijk

Club Brugge neemt het aankomend weekend in de Jupiler Pro League op tegen Moeskroen. Er is alvast één Henegouwer die we die wedstrijd niet in actie zullen zien. Want jawel, Club Brugge heeft zijn voorwaarden gesteld.