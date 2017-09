Wat Club Brugge doet met huurspelers is wettelijk in orde, maar toont toch vooral zwakte

Club Brugge heeft een extra premie in het huurcontract van elk van zijn uitgeleende spelers laten zetten, zoals het aan Zulte Waregem bijna 1 miljoen euro zou vragen als Sander Coopman tegen blauw-zwart zou uitkomen. Voor Acolatse (STVV), Perbet (KV Kortrijk) en Rotariu (Moeskroen) geldt ook zo'n bepaling.

En neen, dat is niet in strijd met welke reglementen dan ook in België, omdat de Europese wetgeving op dat gebied (nog) niet is overgenomen door de KBVB. Toch zijn veel analisten het erover eens dat het niet meteen het mooiste is om te doen.

Als je schrik hebt van de spelers die mogelijk tegen jou zouden uitkomen? Dan moet je die spelers gewoon zelf op je veld kunnen zetten ook. Maar wanneer een topclub een speler weet te verhuren, dan is dat meestal niet van absolute weelde.

"Een armzalige club", prikte Jan Mulder al in Extra Time toen het geval Coopman naar boven kwam. "Wat een mentaliteit zeg." Waarin hij werd bijgetreden door Marc Degryse, die het ook wat flauw vond. En met hem vele anderen. Toch valt er in se niets op af te dingen.

Misschien is Club Brugge zelfs de 'slimste' ploeg. Anderlecht, Gent, Standard & co doen het allemaal niet, maar gaan misschien nog spijt krijgen van die beslissing. Anderzijds is het vooral wachten tot de voetbalbond de lacune in de wet oplost, zodat het voor iedereen duidelijk is/blijft.