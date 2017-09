Zoon van Anderlecht-icoon herkozen als lid van de European Club Association

Michael Verschueren maakt al sinds 2013 deel uit van de ECA, de organisatie waar ook vader en Anderlecht-icoon Michel zich opwerkte tot derde vicevoorzitter. Sindsdien werd Verschueren door de ECA onder meer naar voren geschoven als lid van de UEFA Club Competitions SA, een organisatie die de commercialisering van de Champions League en de Europa League verder uitbouwt.

Nu Verschueren opnieuw verkozen is, zal hij in het dagelijks bestuur onder meer het gezelschap krijgen van FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu, vice-voorzitter van Real Madrid Pedro Lopez Jiménez en Ajax-directeur Edwin van der Sar. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli werd uitgeroepen tot nieuwe voorzitter.

Vader Verschueren liet intussen al van zich horen op Twitter. Zoon Michael kreeg in totaal 21 voorkeursstemmen achter zijn naam en daar was de voormalig Anderlecht-manager duidelijk blij mee.

Hopelijk wordt mijn zoon Michael morgen opnieuw verkozen als "Member of the Board" want hij heeft gedurende 4 jaar voor de Clubs veel gedaan