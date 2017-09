De Stanciu van Roemenië is niet de Stanciu van Anderlecht (maar dat komt nog)

"Nicolae (Stanciu) zou doodgraag spelen bij Anderlecht", zegt Verkempinck aan Sporza. "Hij zal nooit problemen maken, maar met Hanni, Kums, Trebel en Dendoncker ligt de concurrentie zo hoog."

"Hij is een echte 10, hij moet vertrouwen voelen en dan Anderlecht zeker nog plezier aan hem beleven", verzekert hij. De assistent is daar zo zeker van omdat Stanciu het bij de nationale ploeg wél toont.

"Stanciu is een heel belangrijke speler voor Roemenië. Hij is onze spelmaker en doet dat heel goed", benadrukt hij. "Maar hij is nog jong en is meer een volger dan een leider. Hij moet nog stappen zetten, maar dat zal automatisch lukken."