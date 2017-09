Hilarisch: Robben, Ronaldo, Dybala en co. lezen 'gemene tweets' over zichzelf (mét beelden)

Om FIFA18 te promoten deed EA Sports hetzelfde. Zo krijgt Arjen Robben een tweet over zijn onbestaande rechtervoet te lezen, én wordt Dybala ervan beschuldigd te vaak neer te gaan in de zestien.

Bij Ronaldo bleef men braaf, maar Dele Alli kreeg een stevige sneer te verwerken. Bekijk het allemaal hieronder. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

