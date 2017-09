Mazzu-time? Voorlopig vallen de doelpunten vooral in Bölöni-time

Na vijf speeldagen is Charleroi nog steeds gedeeld leider in de Belgische competitie. Het verloor nog geen enkele wedstrijd en rekende daarvoor net als vorig seizoen op Mazzu-time. In de laatste wedstrijd tegen Zulte Waregem bijvoorbeeld. Baby en Rezaei scoorden elk nog in de slotminuten van de match: 3-2 in het voordeel van de Zebra’s. Alweer was Mazzu-time beslissend.

Bölöni-time?

Toch vallen dit seizoen niet alleen in Charleroi de doelpunten na minuut 76. Ook Zulte Waregem-coach Francky Dury zag zijn manschappen al 4 keer scoren in het laatste kwartier. Antwerp is voorlopig alleen recordhouder. Bij The Great Old vielen al 6 van de 12 doelpunten in Mazzu-time. Voortaan dan toch maar spreken van Bölöni-time?