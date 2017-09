Gumienny had het liever anders gezien: "Een afscheid in grandeur kan je het zeker niet noemen"

Serge Gumienny begon zelfs niet meer aan de fysieke testen. "Ik voelde dat ik op training niet meer de snelheid haalde die nu gewenst is. Ik heb echt hard getraind, maar ik haalde het niet meer", zegt Gumienny in Het Nieuwsblad.

Toch een beetje afscheid in mineur? "Een afscheid in grandeur kan je het zeker niet noemen. Ik vind het belangrijk dat je op het juiste moment afscheid neemt en als ik nog had geprobeerd om door te gaan, zou het gewoon niet goed geweest zijn."

En nu?

"Ik wil meer kunnen focussen op mijn job bij Nike en ik wil meer genieten van mijn vrije tijd." Hij denkt zelf niet meteen aan een verdere toekomst in de scheidsrechterswereld. Nieuwe scheidsrechters opleiden behoort wel tot de mogelijkheden.