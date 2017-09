De Anderlecht-huurling schoot als een komeet uit de startblokken bij de ongeslagen leider Charleroi. Johan Walem beloonde Lukebakio hiervoor met een eerste selectie voor de U21, en liet hem dinsdag tegen Turkije 20 minuten invallen.

Lukebakio weet nog goed wanneer de déclic volgde. "Op het moment dat ik zoveel negatiefs over me zag verschijnen in de media", vertelt de vleugelaanvaller in gesprek met Voetbalkrant.com. "Daar voelde ik me zo slecht bij..."

Ik kreeg een slechte naam, een té slechte naam

"Ik wist wel dat ik foute dingen had gedaan in het verleden, maar de manier waarop de feiten beschreven werden, stond me niet aan. Ben ik echt die jongen?, vroeg ik me af. Dat kon niet, want ik weet wie ik ben. Ik heb toen een slechte naam gekregen. Een té slechte naam", kan de geboren Assenaar er nu wel om lachen.

Niet klaar voor het profleven

Ondertussen weet Lukebakio, die overigens perfect tweetalig is, waar het probleem lag. "Ik ontbrak de mensen die me de waarheid konden vertellen over wat fout liep. Want zelf was ik er niet klaar voor. Het ging allemaal te snel voor mij."

"Ik ontbrak de mensen die me de waarheid konden vertellen over wat fout liep

Op Franse bodem volgde de kentering. "In Toulouse kende ik een jaar waarin ik alles gaf om een ander persoon te worden, met de hulp van mijn geloof. Het was een jaar van werken, van de verandering."

"Of ik nu spijt hem van die verloren tijd? Het is goed dat ik een moeilijke periode heb gekend. Uit die fouten heb ik geleerd. Ik hoop nu op mijn huidige elan verder te gaan en de mensen die achter mij staan niet teleur te stellen. Want ik vergeet niet vanwaar ik kom."