Engels transferinitiatief zéér positief onthaald: "Ik kan niet wachten tot het ook in België wordt ingevoerd"

"Het is heel goed dat een van de allergrootste competities ter wereld, de meest gemediatiseerde ook, hier het voortouw in neemt", vertelt analist Peter Vandenbempt op Sporza. "De eerste stap is gezet. Het is nu aan alle andere verstandige mensen in alle andere landen."

Ik vind het alleszins een uitstekende zaak en ik kan niet wachten tot het ook in België wordt ingevoerd

Nog één pijnpunt Deze nieuwe regel geldt wel enkel voor inkomende transfers, dus clubs uit andere landen kunnen nog steeds in Engeland gaan shoppen. Vandenbempt heeft al een mogelijke oplossing klaar. "Het enige probleem is dat de competitie niet in alle landen op hetzelfde moment begint, ze begint eigenlijk overal op een andere dag. Het zou dus nog beter zijn om de markt bijvoorbeeld op 31 juli te sluiten."