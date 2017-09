De examenresultaten zijn binnen: één scheidsrechter zien we niet meer terug

Christof Dierick en Luc Wouters zijn dit keer wel geslaagd voor hun fysieke testen. Erik Lambrechts, die zijn theoretisch examen moest hermaken, deed dat ook met succes. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Frederik Geldhof heeft minder geluk: hij had tijdens de fysieke tests last van een blessure en is opnieuw gebuisd. Hij mag pas na de winter zijn testen opnieuw afleggen en mag tot dan dus niet fluiten in de Pro League. Ook Christof Virant geraakte er niet door en zal de komende maanden geen wedstrijden fluiten in 1B.