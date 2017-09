Nieuwe UEFA-maatregel bezorgt vooral Chelsea grote kopzorgen

Grote clubs kopen steeds vaker spelers van kleinere clubs, met de bedoeling ze te verhuren en nadien opnieuw door te verkopen tegen een veel hogere prijs. “De geldkloof tussen grote en kleine clubs wordt op die manier steeds groter en daarom moeten we het systeem aanpassen en moderniseren”, aldus UEFA-president Aleksander Ceferin in het Duitse tv-programma Sportschau. Daarom pleit de UEFA nu voor een beperking op het aantal geregistreerde spelers per club.

Lukaku en De Bruyne

Vooral voor Engels kampioen Chelsea zou die maatregel een serieuze domper zijn. The Blues verhuren momenteel 33 spelers, waarvan de meerderheid nadien opnieuw met winst wordt doorverkocht. Denk maar aan De Bruyne en Lukaku. Thibaut Courtois is in dat opzicht dan weer eerder een uitzondering op de regel.