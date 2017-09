VIDEO: Courtois kan duidelijk meer dan alleen maar keepen, wat een omhaal!

Vreemd beeld op de keeperstraining van Chelsea. Courtois moest de ballen per uitzondering ín de netten krijgen. En of hij dat deed!

De Belgische doelman haalde uit met een prachtige omhaal om zijn ploegmakker te verschalken. En dan moet je nog weten dat het eigenlijk met zijn zwakke voet was, want Courtois is linksvoetig.

Zaterdag in de spits?

The Blues gaan zaterdag op zoek naar de drie punten bij Leicester City. Zou trainer Conte overwegen om Courtois naast Batshauyi in de spits te zetten?