Vanderhaeghe beseft dat het snel kan gedaan zijn bij KV Oostende, maar weet waarom het goedkomt

"Het is nu wel tijd om het te gaan ombuigen", beseft Yves Vanderhaeghe bij VTM. "Want hoe langer het duurt, hoe vervelender het voor iedereen wordt."

Zeker talent genoeg

De coach blijft geloven in zijn manschappen: "Er is zeker talent genoeg, dus normaal gezien moet dit echt wel goedkomen. De nul doet zeer aan de ogen, maar we hebben genoeg goede spelers."

0 op 15, dan weet je ook meteen dat er druk komt op een coach: "Ontslagen na een aantal wedstrijden in de competitie? Dat is eigen aan de voetbalwereld en het zou voor mij ook mogelijk zijn, maar ik heb gevoeld dat volledig KVO vertrouwen heeft in Yves Vanderhaeghe."