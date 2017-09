Pro League wil ook naar kortere transferperiode: "Maar wel als iedereen het doet"

door Johan Walckiers

De Pro League wil ook een vroegere transferdeadline tijdens de zomer

Foto: VK

De discussie is helemaal open... De Pro League zet op 18 september het vervroegen van de zomerdeadline voor transfers op zijn agenda. Voorlopig is het maar een idee, want er zijn nog veel factoren waar rekening mee moet gehouden worden. Maar als Engeland ermee doorgaat...