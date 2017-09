Herman Brusselmans ziet één JPL-coach nooit ontslagen worden: "Die hebben een verbintenis voor de eeuwigheid"

De drie clubs uit de G5 misten hun competitiestart compleet. Net als KV Oostende overigens dat met een 0 op 15 achterblijft. Herman Brusselmans verwacht dat de PO1-kandidaten ook nu weer in de problemen kunnen komen.

Weiler en Vanderhaeghe

"Dit weekend is er weer zo eentje dat roet in het eten van sommigen kan gooien", aldus de analist in Het Laatste Nieuws. "Als Anderlecht niet wint tegen Lokeren, en Oostende niet tegen Mechelen, dan zullen René Weiler en Yves Vanderhaeghe dag met het handje kunnen zwaaien."

Een gelijkaardig scenario ziet Brusselmans zich niet afspelen in de Ghelamco Arena. Als Gent niet wint tegen Genk, dan zal Hein Vanhaezebrouck toch aanblijven, want Hein en Gent zullen nooit scheiden, die hebben een verbintenis die geschikt is voor de eeuwigheid. Lange leve Hein! Lang leve la Gantoise! Vive l'amour!"