Benson kijkt uit naar clash in de Ghelamco Arena tegen 'zijn vroegere aartsrivaal'

Die speler is Manuel Benson. "Ik ben geboren en getogen in Lokeren, bij de jeugd was AA Gent steeds de aartsrivaal. Daar is zeker iets van blijven hangen", zegt hij in Het Belang van Limburg.

Aanpassingsperiode

Bij Lierse was Benson één van de uitblinkers in eerste klasse B, bij Genk moet het beste nog komen. Hij legt zelf uit waar het verschil ligt.

"Als flankspeler draait het in Genk niet alleen om acties maken, je moet ook efficiënt kunnen verdedigen. Dat heeft met positiespel te maken, enkele metertjes naar links of rechts maken een wereld van verschil. Als de bal beweegt, moet je zelf ook bewegen, het vergt erg veel focus", aldus Benson.