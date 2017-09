Speler Beerschot-Wilrijk krijgt veel lof: "Indrukwekkend, het was op een Kevin De Bruyne-achtige manier"

Het gaat dan - uiteraard - over Hernan Losada en Mo Messoudi, beiden bijzonder goed op dreef afgelopen weekend op Schiervelde: 0-4, met elk twee goals en heel wat leuke acties.

En ook al voelde Losada zich opnieuw in zijn sas, toch mag ook de prestatie van Messoudi niet onder de mat worden weggemoffeld. Integendeel zelfs!

Dave Peeters was lyrisch in Gazet van Antwerpen: "Messoudi was de échte game changer. Hij was overal op het veld en heeft echt veel kilometers afgelegd. Indrukwekkend. Hij was overal op het veld, het was een Kevin De Bruyne-achtige manier."