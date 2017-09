Goots verwacht tegen STVV de moeilijkste match tot dusver voor Antwerp: "Wil wel eens zien hoe ze daarmee omgaan"

Geen man die dit had verwacht, maar het is ook omdat de grote ploegen het laten afweten. "Kijk, dat is het probleem. Met dit puntenaantal had je de voorbije seizoenen al een comfortabele voorsprong op ploegen als Moeskroen of Westerlo. Maar die andere kleintjes hebben nu ook al veel punten."

"Dus moet je blijven punten pakken om niet in de problemen te komen", meent Goots. "Gent, Oostende en Anderlecht gaan daar immers niet blijven staan. In dat opzicht worden de drie komende matchen - STVV, Lokeren en Kortrijk - heel belangrijk. Tegen die ploegen moet je punten pakken, want dat zijn eigenlijk je concurrenten."