De wereld in de JPL (grotendeels) op zijn kop: ploegen met 1/6de budget Anderlecht in top zes, Gent met tweede duurste kern voorlaatste

door Johan Walckiers

door

Ploegen met kleine budgetten doen het fantastisch dit seizoensbegin

De wereld op zijn kop - zo ongeveer toch - hebben we na vijf speeldagen in de Jupiler Pro League. Dat Club Brugge met zijn spelerskern eerste staat, is niet om van te schrikken. De rest van het klassement is dat wel als we het vergelijken met de teamwaardes.