Sportief directeur KV Mechelen legt uit waarom Ganvoula verkozen werd boven Perbet

Perbet werd aangeboden bij KVM nadat duidelijk werd dat hij bij Club Brugge weinig speeltijd ging krijgen. "Ik wist: een plan-B is nodig, want er zullen nóg clubs interesse tonen. Ik heb dan nog eens naar Herman gebeld en bleek dat Ganvoula toch weg kon. Voilà, toen moesten we de keuze maken", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Betere profiel

Ganvoula leek voor hem het betere profiel. "Geen makkelijke. Ik ben ook fan van Perbet, die bij Kortrijk - waar hij veel ballen in de box krijgt - ongetwijfeld weer veel zal scoren. Maar wij waren beter af met Ganvoula - de combinatie van snelheid, kracht en scorend vermogen."

"Nu, met een 12 op 15 waren we allicht niet voor die extra spits gegaan. Zo werkt het. Maar we hebben nu 3 op 15 en scoren moeilijk. We zijn niet ontevreden over Drazic, maar hij moet het vooral hebben van zijn loopvermogen en werkkracht - hij is geen typische afwerker. Dus was het opportuun om er nog iemand bij te nemen."