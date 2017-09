Groot Belgisch talent met voeten op de grond: "Ik probeer altijd te anticiperen, soms wat te veel volgens de coach"

Vanheusden is nog maar 18, maar verdedigt met een flair die we enkel nog maar van Vincent Kompany zagen op die leeftijd. "Mijn grote idool? Leonardo Bonucci! De trainer (Spalletti) vergelijkt me soms wel eens met hem. Maar ik heb nog veel te leren voor ik daaraan kan tippen. Wat? Alles!", zegt Vanheusden.

Als 18-jarige mocht hij als debutant bij de Belgische beloften meteen starten als titularis van Johan Walem. "Ik werd goed ontvangen en voelde me meteen op mijn gemak. De snelheid van uitvoering is toch wel wat hoger dan bij de U19, maar ik trok meteen mijn streng. Ik geloof in mezelf, dat helpt wel."

Soms misschien iets te veel. "(lacht) Ik probeer altijd te anticiperen op wat de aanvaller gaat doen. Soms zelfs iets te veel en dan zegt de coach me dat ook. Ik moet soms wat meer in positie blijven, maar dat is nu eenmaal mijn spel."