Daar is Zlatan! "Zeg tegen José dat ik onderweg ben"

Nu lijkt hij opnieuw een stapje verder in zijn revalidatie. Of dat wil hij alvast laten geloven. De Zweed stuurde immers een filmpje vanop de loopband de wereld in.

"Zeg aan José (Mourinho, nvdr.) dat ik onderweg ben", aldus de Zweedse superster. Ook wij zijn benieuwd hoe het zal lopen met hem én Lukaku in de spits.