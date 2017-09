Kapitein Vormer heeft zijn twijfels bij formatie van Club: "Toen was dat geloof er ook nooit, hoor"

Zijn de Bruggelingen wel klaar voor een andere formatie? "Wij kúnnen die 3-5-2 ook, maar dan moet iedereen er wel in geloven. Dat was tot nu soms nog niet het geval", zegt Vormer in Het Laatste Nieuws.

Op zich is het een heel goed systeem, alleen moet iedereen dan zijn taak vervullen

Ook vorig seizoen werd er door MPH mee geëxperimenteerd. "Het klopt dat we onder Preud’homme ook wel eens 3-5-2 hebben gespeeld. Toen was dat geloof er ook nooit, hoor. Omdat we wisten dat het maar voor één match was of zo", aldus de aanvoerder.