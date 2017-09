Coucke reageert op de heisa rond de transfer van Proto: "Gelukkig hebben we ons niet tot dat niveau verlaagd"

Oostende-voorzitter Marc Coucke reageert nu in Het Laatste Nieuws. "Had ik dat effectief beloofd, dan was de deal op twaalf seconden beklonken. Wij houden altijd woord. Ik kan alle sms'en nog tonen. Hij en zijn makelaar (Mogi Bayat, red.) hadden gedacht druk te zetten om zo gratis weg te mogen, maar zo zit de wereld niet in elkaar."

Coucke en Oostende lieten zich niet doen. Proto werd zelfs even naar de B-kern verbannen. "Gelukkig hebben we ons niet tot dat niveau verlaagd", gaat de preses verder. "Dezelfde deal had op een heel andere manier tot stand kunnen komen. We vroegen niet eens zo gek veel geld."