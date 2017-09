Zware ontgoocheling bij Lokeren: "Hadden het moeten afmaken, dan was het gedaan"

Davino Verhulst kon zijn teleurstelling niet verbergen. Hij slenterde van de kleedkamer naar de spelersbus. "Het is niet de eerste keer dat we meer verdienden tegen Anderlecht, maar vandaag was het wel erg duidelijk. De tweede helft hebben ze wel geduwd, maar wij hadden het al moeten afmaken."

Lokeren had immers de kansen. "We konden twee keer de 1-3 scoren, maar laten het twee keer liggen. Dan was de match heel anders gelopen. Maar goed, dat is het spelletje. Zij kregen vleugels na de 2-2, die nooit had mogen vallen."