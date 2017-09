Logische keuze van Weiler? Boeckx: "Ik verdiende die kans"

Boeckx vond het maar logisch dat hij tussen de palen mocht gaan staan. "En ik denk dat ik het niet slecht gedaan heb", zei hij achteraf. "Vorig jaar deed ik het ook goed. En ik vond dat ik op z'n minst een kans verdiende op basis daarvan. Ik ben altijd klaar geweest, de coach kon altijd op me rekenen."

En dat is Weiler zeker niet vergeten. Boeckx redde zijn vel een paar keer en organiseerde de verdediging. In de Champions League komt Matz Sels aan de aftrap, maar in de competitie lijkt hij de nummer 1 te worden. Al wil hij daar nog niet veel over kwijt. "De competitie is geen spring, maar een marathon. Er zijn genoeg matchen waarin iedereen zich gaat kunnen bewijzen."

Is het nu een bikkelharde concurrentiestrijd met Sels? "Ik hou me elke match klaar en dat moet Matz ook doen. Zo worden we beiden er beter van. Of de coach uitleg gaf? Ik heb geen uitleg nodig. De coach maakt zijn beslissingen."