Gouden spitsenduo Higuain-Dybala laat Turijn weer daveren

Het begon al slecht voor de bezoekers wanneer Hetemaj een bal in eigen doel werkte, meteen op achtervolgen aangewezen in het oninneembare Juventus Stadium.

Juve deed het verder rustig aan: na de rust kon Higuain eerst de score verdubbelen en naar het einde toe deed Dybala de boeken helemaal dicht. Die twee Argentijnen vormen nu echt wel een van de gevaarlijkste spitsenduo's in Europa!

Paulo Dybala is the first Juventus player to score in each of the first 3 league games of the season since David Trezeguet in 2004/05.



💎 pic.twitter.com/zRTQCRuR9M