OFFICIEEL: Ijslandse legende (ex-Cercle én Club Brugge) begint aan nieuw avontuur

Gudjohnsen maakte de beslissing zelf bekend. In zijn 23-jarige profcarrière heeft de Ijslander bij tal van topclubs gespeeld op het allerhoogste niveau en bovendien maakte hij ook passages in België mee.

De spits zet een streep onder een erg lang cv. Hij is het meest bekend van zijn tijd bij Chelsea, waar hij in 186 wedstrijden 54 keer scoorde. Ook Barcelona is natuurlijk een grote naam. Tussen 2013 en 2015 speelde hij opeenvolgend voor Cercle en Club Brugge.

De laatste club waar Gudjohnsen voor speelde, was Pune City (India). Zijn nationale carrière eindige vorig seizoen al, hij verzamelde 88 caps en kon daarin 26 keer scoren.