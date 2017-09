Opvallend: Bölöni zet slechts één last-minute transfer in de basis, en het is niet Jelle Van Damme

Tegen STVV keken de supporters uit naar welke nieuwkomers Laszlo Bölöni al zou gebruiken. De verbazing was dan ook groot toen ze zagen dat Jelle Van Damme op de bank begon.

Met Sambou Yatabaré, die overkwam van het Duitse Werder Bremen, startte slechts één last-minute transfer in de basis. Van alle andere jongens die in laatste instantie op de Bosuil neerstreken, was tegen de Kanaries nog geen spoor.