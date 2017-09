Bölöni ziet groot probleem bij Antwerp: "Dat loopt echt niet vlot, geen makkelijke klus"

Het gaat dan over de integratie van een aantal nieuwkomers. "Ik heb de spelerskern in vier groepen opgedeeld", aldus de coach van Antwerp tegen Gazet van Antwerpen. Daarbij zijn een aantal problemen opgedoken.

Moeten bepaalde spelers nog leren kennen

"De derde groep is iets bijzonder, met jongens die op verschillende momenten zijn toegekomen, met verschillende gemoedsgesteldheden en fysieke paraatheden. Zij zijn zoekende en er zijn veel problemen", is de Roemeen duidelijk.

"En dan zijn er nog de geblesseerden in de vierde groep. We proberen met die vier groepen te werken, dat is geen makkelijke klus. De integratie verloopt niet echt vlot en het gaat met kleine stapjes, omdat we bepaalde spelers nog moeten leren kennen."