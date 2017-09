Van Gaal breekt stilte over ontslag: "Met mijn hoofd in een strop" en "de grootste teleurstelling van mijn leven"

"De druk was enorm met mijn hoofd in een strop en ze gingen gewoon achter mijn rug. Dat begon al in januari", vertelt Van Gaal aan Mirror. Hij doelt ook op de aanstelling van opvolger Mourinho.

De grootste teleurstelling van mijn leven - Louis Van Gaal Deel deze quote: "Het ontslag van Mourinho gaf iedereen vrij spel om op mij te haten", gaat de Nederlander verder. "En ik wist dat Man Utd hem wou. Maar ze vertelden het me pas nadat het al uitgelekt was en dat was de grootste teleurstelling van mijn leven."