Manchester United lijdt eerste puntenverlies ondanks goal nummer 4 Lukaku (met beelden)

Het werd geen grootse eerste helft, met niet al te veel kansen. Zouma zorgde wel bijna voor een own goal en Pogba kon na een gemist schot van Lukaku de netten niet vinden. Twee minuten voor rust waren de bezoekers daar ineens. Choupo-Moting kon de cross van Diouf in doel verlengen, tegen de gang van het spel in. Maar nog voor rust zorgde United voor de gelijkmaker via Rashford.

De tweede helft was veel onderhoudender. Een dikke tien minuten na de pauze sloeg Lukaku, vertrokken randje buitenspel, maar bijzonder goed gevlagd, toe. Mkhitaryan lanceerde hem perfect en in twee tijden geraakte hij voorbij Stoke-doelman Butland. Choupo-Moting was echter weer de boeman. United had in de slotfase nog enkele kansen, maar Butland gaf zich niet meer gewonnen. Lukaku had de winnende goal aan de voet, maar liet de kans liggen.