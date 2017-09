Geen twijfel mogelijk: "In België is geen beter middenveld dan die driehoek"

"De driehoek Berge-Pozuelo-Malinovskyi, er is in België geen beter middenveld", vertelt Janssens in Het Laatste Nieuws.

Zeker Pozuelo wordt bij de absolute top in België gerekend. "Ik, Dimitri, de voorzitter, allemaal hebben we hem de boodschap gegeven: jij bent het krronjuweel en we bouwen de ploeg rond jou."