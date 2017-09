AA Gent werd alwéér koud gepakt in de slotminuten: "Dit is kinderachtig"

De spelers op het veld moesten het zien, dit zou niet mogen -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

Brecht Dejaegere slaakte een diepe zucht. "Het is kinderachtig hoe we in die laatste minuten doelpunten blijven weggeven. Een wedstrijd duurt meer dan negentig minuten, hé."

"Het was concentratieverlies en geen overzicht in de situatie. Ik zag dat er in de tweede zone een meerderheid van hen was. Ik heb van de zijlijn nog geroepen." Maar het was te laat. "De spelers op het veld moeten het zien, dit zou niet mogen."

Samuel Gigot leek op het veld de volle laag te krijgen van Vanhaezebrouck. "Dat ging over iets anders. Ik zou de beelden moeten zien om te kunnen zeggen wat er precies fout liep daar."