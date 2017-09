Kan Mertens zijn straffe record van 28 doelpunten nóg verbeteren? Met een nieuwe goal heeft de Rode Duivel zijn start niet gemist!

De Rode Duivel heeft zijn seizoensstart met Napoli niet gemist. Mertens en zijn maats wonnen zondag overtuigend met 0-3 op het veld van Bologna. Onze landgenoot nam de tweede goal voor zijn rekening, Callejon en Zielinski de andere treffers.

Voor Mertens was het zijn tweede competitiegoal. Verder trof hij ook al raak in de Champions League-voorronde tegen Nice. Vorig seizoen strandde zijn teller in de Serie A op 28 stuks.