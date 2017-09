Niet Bolat of Van Damme, wel Haroun is de nieuwe aanvoerder van Antwerp: "Dit is een eer"

door Diederik Geypen en Dirk Pieters

door

Faris Haroun nam de kapiteinsband over van Frédéric Duplus

Foto: © photonews

Na het vertrek van Frédéric Duplus naar de Franse tweedeklasser Lens moest Laszlö Bölöni een nieuwe aanvoerder kiezen tegen STVV. Sinan Bolat, Faris Haroun en Jelle Van Damme waren de belangrijkste kandidaten om de kapiteinsband over te nemen.