Foto op Twitter doet ex-supporters dromen over een transfer van Jelle Vossen in januari: #FreeJelle en #BringBackJelleVossen

Vossen vormde destijds een prima duo met Patrick Bamford. De 24-jarige Engelsman is via enkele omzwervingen opnieuw bij Middlesbrough aanbeland en is zijn periode met de Belgische aanvaller nog niet vergeten.

Zondag postte Bamford een foto van Vossen en zichzelf op Facebook. De Club Brugge-spits kon de herinnering wel appreciëren en ook de fans van Boro mijmerden over de tijd van toen. De hashtags #FreeJelleVossen en #BringBackJelleVossen werden duchtig gedeeld. IJdele hoop lijkt het, want Vossen zit gebeiteld bij blauw-zwart.

