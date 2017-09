Neville ziet in De Bruyne een ex-ploegmaat (en wereldster) van hem: "Het lijkt alsof elke pass op een eurocent terecht komt"

Neville was - zoals vrijwel iedereen - onder de indruk. "De Bruyne heeft sensationele kwaliteiten", zei hij. "Ik speelde zelf ook met een fantastische passer: David Beckham. De Bruyne doet me heel veel aan hem denken. Hij is beslissend en precies. Het lijkt alsof elke pass op een 'eurocent' terecht komt."

En Neville had nog niet gedaan met zijn lofuiting. "Dikwijls zie je spelers mikken op een zone of een plaats in de zestien, maar De Bruyne heeft de kwaliteit om er spelers uit te pikken. Beckham had dat ook, het is schitterend om te zien. Die pass op Agüero maakte het allemaal zoveel makkelijker voor City."