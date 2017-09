Sterkhouder Beerschot-Wilrijk blikt vooruit: "Of ik mijn plaats heb in 1A?" en "Coach worden van Beerschot-Wilrijk zou fantastisch zijn"

Trainer van Beerschot-Wilrijk? Dat zou fantastisch zijnDeel deze quote:

Met Losada? "Het is te vroeg om daar al iets over te zeggen. Momenteel geniet ik nog van elke match en elke training", is de Argentijn duidelijk in Gazet van Antwerpen. "Ik weet niet of ik mijn plaats in 1A heb, maar ik voel niet dat ik nog iets moet bewijzen."

De middenvelder kijkt wel al uit naar de verdere toekomst: "Ik ben bezig met een trainerscursus, maar heb nog veel te leren. Maar ooit wil ik coach worden van Beerschot-Wilrijk, dat zou echt helemaal fantastisch zijn."