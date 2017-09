Anderlecht-huurling van goudwaarde voor Waasland-Beveren: "Meteen scoren en drie assists, leuk!"

Thelin was in vier van de vijf goals betrokken. De Zweed scoorde vanop de stip en leverde bovendien nog drie assists af. "Het voelt goed om meteen te scoren en drie assists te geven. Dit is leuk als aanvaller", opent Thelin. "Het was een geweldige wedstrijd. We winnen met 5-1, maar ik ben vooral blij met deze drie punten."

De centrale aanvaller wordt door Anderlecht een jaartje op de Freethiel gestald. Bij Anderlechte lukte het moeizaam, in Beveren was het dus meteen bingo. "Je weet nooit wanneer het komt in voetbal. Maar ik hoop dat het de volgende weken ook lukt. Ik ben nooit gestopt met in mezelf te geloven."

Geen Camacho, wél Thelin

Thelin had het ook nog over zijn gescoorde strafschop. Normaal is Camacho de vaste strafschopnemer van dienst, maar deze keer was de eer weggelegd voor Thelin. "Ik vroeg om de penalty te nemen en Rudy liet het toe. Ik ben hem daarna dus gaan bedanken", lachte de Zweed nog.