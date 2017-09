Fellaini heeft het gehad met The Sun na verhaal over aanpappen met 'liefje van Rooney' (en ook iets met een Big Mac)

The Sun pakte uit met details over een date tussen Fellaini en Simpson, die in Engelse voetbalmiddens niet onbekend is bij voetballers. De middenvelder zou haar vroegtijdig buitengeschopt hebben nadat... ze een Big Mac in zijn zwembad liet vallen...

Ja, inderdaad, wat een verhaal! Simpson zou ook in de auto gezeten hebben op het moment dat Rooney gearresteerd werd. Fellaini kan er alvast niet mee lachen: "Meestal geef ik geen commentaar op die valse verhalen die over me geschreven worden. Maar vandaag is het genoeg en ik heb mijn advocaten ingeschakeld."